-Röportaj



( SAKARYA ) "Yaz aylarında kan bağışı düştü"- Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki: “Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaç”- “Yaz ayları kan ihtiyacımızın daha fazla yoğun olduğu dönem diyebiliriz” SAKARYA



- Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, yaz aylarında kan bağışının düştüğünü belirterek, “Halkımızı tekrar kan bağışı yapmaya özellikle davet etmek istiyorum. Çünkü verdikleri her bir kan, kurtarılan 3 can diyoruz” dedi.

Günlük kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay ekipleri Sakarya’da belirli yerlere kan bağış noktası kurmaya devam ediyor. Ancak yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların memleketlerine gitmesi veya tatile çıkması sebebiyle kan bağışı sayılarında geçtiğimiz aylara göre düşüş yaşandı. Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Sakarya halkını kan bağışı yapmaya davet etti. Başkan Tiryaki, yaz aylarında hem öğrenci potansiyelinin az olması hem de insanların tatile çıkması sebebiyle kan bağışının diğer aylara göre biraz daha düşük seviyede seyrettiğini söyleyerek, Sakarya’da yıllık kan bağışı hedeflerinin 36 bin olduğunu açıkladı.

“Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaç” Sakarya genelinde hemen hemen her gün şehrin belirli yerlerine kurdukları kan bağış noktalarında kan bağış kampanyaları yaptıklarını ifade eden Tiryaki, “Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaç. Bu anlamda Sakarya genelinde hemen hemen her gün Adapazarı Kültür Merkezi dediğimiz AKM meydanında yine merkezimizde hafta içi 5 gün ve yine aynı zamanda ilçelerimizde her hafta olmak üzere kan bağış kampanyaları yapıyoruz. Bu vesileyle kan ihtiyacının ben sürekli olduğunu halkımıza bir daha hatırlatmak istiyorum. Şöyle yanlış bilinen bir kanı var; insanlar kendi akrabalarının ihtiyacı olduğu zaman kan bağışlamak gibi bir düşünceleri var, onun ihtiyacını görebilmek adına. Ancak biz diyoruz ki, eğer sürekli bir kan bağışında bulunurlarsa zaten bizim elimizde kan stoklarımız ile ilgili bir sıkıntımız yaşanmaz. Ve biz istedikleri an istedikleri hastaya çok rahatlıkla kan ihtiyacını temin etmiş oluruz” dedi.

“Yaz ayları kan ihtiyacımızın daha fazla yoğun olduğu dönem diyebiliriz” Sakarya’da toplam yıllık kan bağışı hedeflerinin 36 bin olduğunu açıklayan Tiryaki, yaz aylarında kan ihtiyacının daha fazla yoğun olduğunu hatırlatarak, “Kan bağışı ile ilgili hedeflerimize yakın bir şekilde, kan ihtiyacını topluyoruz. Ancak bizim hedeflerimiz aylık 3 bin ünite üzerinden. Ekiplerimizin kapasitesi de ona göre hazırlanmış pozisyonda ama Sakarya’nın ihtiyacı da aylık 4 bin. Yani aylık bin tane daha bir açık söz konusu. Bu da acil durumlarda insanların panik yapmasına, insan bulma gayretine, eşi-dostuna haber ulaştırarak kan bulmak için çabalamasına sebep olmaktadır. Halkımızı tekrar kan bağışı yapmaya özellikle davet etmek istiyorum. Çünkü verdikleri her bir kan kurtarılan 3 can diyoruz. Şuan itibari ile Sakarya’da toplam yıllık hedefimiz 36 bin. Ve ben inanıyorum ki yıl sonunda biz bu 36 binlik hedefi 40 binlerde tamamlarız. Özellikle okulların açıldığı dönemde genç neslimiz olan üniversitelerde ki kardeşlerimizde bu işe ehemmiyet gösteriyorlar. Ama malum yaz aylarında hem öğrenci potansiyeli açısından hem de insanların bağına bahçesine, tatile gitmesi sebebiyle biraz daha düşük seyrediyor. Kan ihtiyacımızın daha fazla yoğun olduğu dönem diyebiliriz” diye konuştu.

(BCT-