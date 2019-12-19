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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaylaya terk edilen eşek için seferber oldular

Yaylaya terk edilen eşek için seferber oldular

eşeğin yaylada bulunması

Sosyal Medya Hayvan Barınağı Hayvan Irak 

-gençlerin eşeği aşağı indirmesi
-araca bindirmesi
-araç içindeki görüntüsü
-müzikten ve yolculuktang örnütü
-eşeğin ilçe merkezine getirilmesi
-vatandaşyaın toplanması
-röportaj
-eşeğin hayvan barınağına bıraklıması

( ANTALYA )- 1600 metrelik yaylaya çıkıp eşeği minibüse bindirip ilçe merkezine getirdiler- Gençler, minibüs içinde müzik dinleterek getirdikleri eşeğin konforlu yolculuğun örüntülere sosyal medyada paylaştı ANTALYA

- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir grup gencin davranışı insanlık ölmemiş dedirtti. Sosyal medyada Gökkuzluk adlı yaylada ölüme terk edilen bir eşek bulunduğunu öğrenen gençler, minibüsle yaylaya gidip eşeği kurtardı.Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinde şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta 1600 rakımda bulunan ve yolları karla kapanmak üzere olan Gökkuzluk Yaylası'nda sahipsiz bir eşek olduğu haberi yayıldı. Haberi duyan Selçuk Aslan ve birlikte çalıştığı arkadaşları, eşeğin açlıktan ölme veya yaban hayvanlarına yem olma endişesiyle eşeği kurtarmaya karar verdi. Minibüsleriyle sabah saatlerinde yaylaya giden gençler, yaklaşık 1.5 saat süren aramanın ardından eşeği buldu. Minibüse bindirdikleri eşeği ile yolda bol bol görüntü çekmeyi ve eşeğin konforlu yolculuğunu paylaşmayı da ihmal etmeyen gençler, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında, sevgi gösterisiyle karşılandı. Meydana toplanan bir grup, eşekle fotoğraf çektirdi.Eşeği insanlık namına kurtardıklarını belirten Selçuk Aslan, "2-3 gün oldu bize haber geleli. Eşeğimizi karda kışta koymadık. İnsan olduğumuzu hatırlatmak için Cumhuriyet meydanında toplandık. Alanya'nın Demirtaş Mahallesindeki barınağa teslim edeceğiz. Eşek aç, bir ay içerisinde kurtlara yem olacaktı. Sağlık durumu iyiydi ama aç bir haldeydi. Hayvanlar yalnız kalmasın, ölüme terk etmesinler. Emeği geçenlere teşekkürler" dedi.
Cumhuriyet Meydanında bir süre bekleyen grup daha sonra eşeği Demirtaş'ta bulunan hayvan barınağına teslim etti.
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