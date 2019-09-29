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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı Haberi

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı Haberi

yayla girişi kontrol noktasında kimlik kontrol araç arama uyarı yapılması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Güvenlik Güçleri Hırsız Şahit Terör Örgütü Kontrol Noktası 


- Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yayla ve meralarda yaşam malzemesi bırakılmaması konusundaki uyarıların ardından İslahiye'de güvenlik güçleri yaptıkları uygulamada yaylaya çıkanları ve yaşamını yaylada devam ettirenleri dikkatli olmaları konusunda ikaz etti Gaziantep ‘in İslahiye İlçesine bağlı bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası'na çıkan yolda denetleme yapan İslahiye Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri, yaptıkları kimlik kontrol ve denetimlerin ardından sürücüleri ve araçta bulunanlara İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaylada yaşam malzemesi bırakma bilmeden teröre destek olma" sloganıyla başlatılan seferberlik çalışması hakkında bilgi verdi. Araçları ve bagajlarını kontrol eden ekipler, Amanos Dağları’ndaki yaklaşık bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası’na günübirlik çıkan vatandaşları ikaz etti. Ekipler, yaylada yaşam malzemesi bırakılmamasını isteyen ekipler, aksi durumda ise tespit edilen ev sahiplerine yasal işlem yapılacağını belirtti.
Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü PKK’nın yaşamsal faaliyetlerinin çoğunluğunu sağladığı yayla evi hırsızlığına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin de alındığını belirterek, şüpheli bir duruma şahit olduklarında ise hemen güvenlik güçlerine bilgi verilmesini istedi. Ekipler, yayla yolundaki bakkal ile mahalle sakinlerini de duyarlı olunması hususunda bilgi verdi.
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