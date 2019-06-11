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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yaylalarda koyun kırkma sezonu başladı İzle

Yaylalarda koyun kırkma sezonu başladı İzle

Koyun sürüsünden detaylar

Teknoloji Hayvancılık Hayvan Koyun Kırkma 

-Koyun kırkma detayları
-Röportaj

( BİNGÖL -ÖZEL)- Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 2 bin 200 rakımdaki yaylalarda, hem ekonomik getiri sağlayan hem de hayvanların rahatlamasına neden olan koyun kırma sezonu başladı BİNGÖL

- Bingöl'de 2 bin 200 rakımdaki yaylalarda, hem ekonomik getiri sağlayan hem de hayvanların rahatlamasına neden olan koyun kırma sezonu başladı.
Bingöl’ün önemli hayvancılık merkezlerinden olan Karlıova ilçesinde koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılması sezonu başlandı. Üreticiler, sıcaktan etkilenmemeleri için küçükbaş hayvanlarının kırkımını sağlarken, eskisi gibi rağbet olmasa da elde ettikleri yünleri satarak ek gelir sağlıyor. 2 bin 200 rakımlı yaylalarda koyun kırkımı yapan üreticilere teknolojik destek verdiklerini söyleyen Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, günlük 700’e yakın koyun kırkımının yapıldığını söyledi.

Birlik Başkanı Ali Kaysadu, “Bingölümüzde kırkım zamanı başlamıştır. Karlıova ilçemizde 2200 rakımlı bir yaylada yapıyoruz. Kırkım işi üreticiler için çok zor, biz de birlik olarak gelip üreticimizin yanında bulunduk. Birliğimiz tarafından 3-4 adet jeneratör ve 35 adette elektrikli kırkım makinesi getirdik ve çalışıyoruz. Bu işin uzmanları yapıyor bunu, hayvana zarar vermeyecek şekilde. Kırkım işlemi bittikten sonra hayvanlar rahatlar, serinler. Koyunlar, bol su olan yerlere götürülüyor ve yıkanıyor. Üreticilerimiz koyunlardan kırptıkları yünü hem kendi ihtiyaçlarında kullanıyor hem de satışını yapıyor. Burada 8 kişi kırkım yapıyor buda ortalama 700 hayvanın günlük kırkımının yapıldığını gösteriyor” dedi.
Karlıova ilçesinde 50 yıldır üretici olduğunu ifade eden Selahattin Kaysadu, koyun kırkma işini babasından öğrendiğini aktardı. Koyun kırma işini babasından öğrendiğini dile getiren Kaysadu, "Haziran ayı sıcaklıkları arttığı için koyunları kırpma zamanıdır. Hepimiz birbirimize yardımcı oluyoruz, bir yerde toplanıp yapıyoruz. Özen göstererek yapıyoruz ki hayvanlara hiçbir şekilde zarar gelmesin. Hayvan birlikleri de destek oluyor” diye konuştu.

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