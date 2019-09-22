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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaylalar beyaza büründü İzle

Yaylalar beyaza büründü İzle

yayların beyaza bürünmüş görüntüsü

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı Hayvan 

-detaylar

( TRABZON )- Kar yağışının ardından beyaza bürünen yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu TRABZON

- Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığının normallerin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışıyla yaylalar beyaza bürünürken, Sonbahar ’da açan Vargit çiçekleri üzerinde yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı yaylalarda ise kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Mevsimin ilk kar yağışının ardından yaylaların son sakinleri de köylerine dönüş yolculuğuna başladı.
Kar yağışının ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına otlak bulmakta zorlanan besiciler, yazın göç ettikleri yaylalardan ayrılarak kışı geçirmek için yörenin daha alçak kesimlerinde bulunan mezralara, köylere ve sahil kesimindeki evlerine dönmeye yavaş yavaş başladı.
(BK-EK
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