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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yayladan gelen araç Antalya sıcağında alev aldı Haberi

Yayladan gelen araç Antalya sıcağında alev aldı Haberi

Park halindeki araç

Hastane Üniversite Hastanesi Bild İtfaiye Eri Trol 

-İtfaiyenin soğutma çalışması
-Park halindeki araçlardan detay
-Araç sahibi ağaç altında otururken detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da yayladan gelen bir araç 40 dereceyi aşan sıcakta park halindeyken kendiliğinden alev aldı. Araç sahibi, aracına müdahale eden itfaiye ekibini oturduğu ağacın altından üzgün gözlerle izledi. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok Otoparkı'nda Canip Çam'a ait 07 R 0332 plakalı otomobil henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Aracın ön kaputundan duman geldiğini fark eden araç sahibinin arkadaşı Murat Şekeroğlu durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede aracı söndürdü.Şans eseri alevler aracın yanında bulunan park halindeki tüplü araca sıçramadan kontrol altına aldı. Feslikan Yaylası'ndan üniversite hastanesinde Anjio olan amcasını ziyarete gelen Çam, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesini bir ağacın altına oturarak üzgün gözlerle izledi. Durumu kontrol altına alan itfaiye eri, aracın motorunda sorun olmadığını sadece kabloların yandığını tespit etti.
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