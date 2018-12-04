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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yayladağı'nda sis nedeniyle kaza: 13 yaralı İzle

Yayladağı'nda sis nedeniyle kaza: 13 yaralı İzle

Kaza yapan minibüsler

Bild Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-İlk yardım ekipleri müdahale
-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

( HATAY )- Yolcu minibüsü görüş mesafesinin düşmesi sonucu önündeki minibüse çarptı HATAY

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bir yolcu minibüsünün başka bir yolcu minibüsüne çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yayladağı-Antakya Karayolu Turfanda mevkisinde meydana gelen kazada, Şemsettin Yüce'nin kullandığı 31 M 2660 plakalı yolcu minibüsü, oluşan sis ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Mehmet Yalçın yönetimindeki 31 M 2542 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücülerle birlikte toplam 13 kişi yaralandı. Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şemsettin Yüce'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (ONR-SO-Y)
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