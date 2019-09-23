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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yayladağı-Antakya Karayolu’nda inceleme - HATAY

Yayladağı-Antakya Karayolu’nda inceleme - HATAY

- AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik'in yolda yaptığı inceleme ve yetkililerden bilgi almasından detayYayladağı - Antakya kara yolunda incelemeHATAY (AA) - AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik, duble yol ve kavşak çalışmaları süren Yayladağı - Antakya kara yolunda incelemelerde bulundu.Çalışmaların sürdüğü noktaları yerinde inceleyen Yayman ve Çelik, buradaki kavşak ve mahalle bağlantı yollarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.Mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini de dinleyen Yayman ve Çelik, yoldaki bazı sorunların bir ay içerisinde çözüleceğini belirtti.
Yolun şu an yüzde 85'inin tamamlandığını ifade eden Yayman, birkaç noktada kamulaştırma ile alakalı sıkıntıların olduğunu, mülk sahibi vatandaşlarla gerekli görüşmeleri yapıp en kısa sürede bu sorunları gidereceklerini söyledi.

Yayman, bir an önce yolun tamamını hizmete açmak istediklerini sözlerine ekledi.Milletvekili Çelik de konunun yakın takipçisi olacağını dile getirerek, kış gelmeden yolun bitmesini istediklerini sözlerine ekledi.Yayman ve Çelik'e incelemeleri sırasında Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen ve Karayolları Antakya Şefliği yetkilileri de eşlik etti.

Ayetler Kamulaştırma Yakın Takip 

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