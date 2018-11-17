Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

-Ekiplerin mahsur kalanları kurtarması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesi yaylalarında etkili olan kar yağışında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Alanya’nın yüksek kesimlerinde önceki gece başlayan kar yağışı yaylalarda hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıca ve Cindi Yaylası’nda etkili olan kar yağışının ardından mahsur kalan vatandaşların imdadına Alanya Belediyesi ekipleri yetişti. İhbar üzerine Kırsal Hizmetler Sarımut Şantiyesi ekipleri Çamlıca Yaylası’nda vatandaşlara ulaştı. Karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce kurtarılarak geri dönüşleri sağlandı. 250 küçükbaş hayvanında geri dönüşü sağlandı Cindi Yaylası’nda ise manzara aynıydı. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle küçükbaş hayvanları ile inmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mahsur kalan yaylacılar için yola çıkan ekipler yaylacılar ile beraberindeki 250 küçükbaş hayvanında geri dönüşünü sağladı.

