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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yaylada mahsur kalan aracı eşekler kurtardı Haberi

Yaylada mahsur kalan aracı eşekler kurtardı Haberi

-Yolda mahsur kalan aracı çeken eşekler.

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

Cep Telefonu Yağan Hayvan 


- Erzincan’da son zamanlarda etkili olan yağışların ardından bozulan yayla yolları sürücülere zor anlar yaşatıyor. Son olarak Hasan El isimli vatandaş yolda kaldı. Sürücü Hasan El civarda araç veya çekici bulunamamasından dolayı aracını eşeklerle çekmek zorunda kaldı. Erzincan’da nakliyat işi yapan Hasan El isimli vatandaş peynir yüklemek için çıktığı yaylada yağan yağmurdan dolayı bozulan yolda mahsur kalınca köylüden yardım istedi. Köyde çekici bulunamamasından dolayı eşekler getirildi ve araç saplandığı çamurdan çıkarıldı. Görüntüleri cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar hayvanları kullanmaktan başka çarelerinin olmamasından dolayı böyle bir yola başvurduklarını söylediler. (AK-AT)
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