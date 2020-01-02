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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı Video

Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı Video

Ekiplerin giderken görüntüsü,

Mahsur Kaldı Bild Trafik Yoğunluğu Şili Yeni Yıl 

-Ekiplerin mahsur kalan aileye ulaşması,
-Alenin kurtarılması,detay.

( DÜZCE )-Abant yolu kapanınca arazi araçları ile yayla yolundan gitmeye kalkan aile mahsur kaldı DÜZCE

- Bolu Abant'a giden ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için arazi araçları ile Sinekli Yaylasında Düzce’ye gelmek isteyen 4 kişilik Gözütok ailesi kara saplanarak mahsur kaldılar. Düzce’den çıkan ekipler aileye ulaştı. Düzce’den, arazi tipi araçları ile Bolu’nun Abant Gölü’ne yeni yılın ilk gününde giden 4 kişilik aile Abant yolunda yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için Sinekli Yaylası yolunu kullanarak Düzce’ye ulaşmak istediler. Kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Gözütok ailesi kara saplandılar. 112 Acil servisine mahsur kaldıklarını bildirmeli üzerine Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise Gözütok ailesinin kurtarılması için gönüllü olarak kurulan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekiplerine kurtarma yetkisi verdi. DAKE ekipleri Sinekli Yaylası’na çıkarak 4 kişilik Gözütok ailesine ulaştı. 4x4 araçlarla çekilemeyen araç traktörlerle çekilerek karın içinden kurtarılarak Abant Gölüne indirildiler. Araçta bulunan Oktay Gözütok, Şenay Gözütok, Cihan Gözütok, Neslihan Gözütok’un sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.
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