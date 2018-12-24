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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yaylada mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - DÜZCE

Yaylada mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - DÜZCE

- Kurtarılan kişilerin AFAD aracına binmesiYaylada mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardıDÜZCE (AA) - Düzce 'de rakımı bin 350 metre olan yaylada mahsur kalan 3 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Y.E.T, Ç.Ö. ve C.Ş, öğle saatlerinde merkeze bağlı Sırık Yaylası'na kar manzarası seyretmeye gitti. Araçlarının kara saplanması sonrası mahsur kalan kişiler, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.AFAD ve jandarma ekipleri, arazi aracı ile 3 saatte yayla yoluna ulaştı. Mahsur kalan kişiler, AFAD aracına alınarak şehir merkezine getirildi.
AFAD tarafından paylaşılan kurtarma görüntülerinde, mahsur kalan kişilere ulaşma kayıtları yer aldı.Görüntülerde kişilerden birinin "Allah razı olsun, donduk." demesi ve jandarma görevlisinin "Türk Jandarması, AFAD'ı her zaman böyle vatandaşımızın yardımına koşar." diye cevap vermesi dikkati çekti.

Jandarma Bild Arazi Aracı 

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