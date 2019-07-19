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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaylada kaybolan 11 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Yaylada kaybolan 11 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarından detaylar

( TOKAT ) TOKAT

Bild Hayvan 


- Tokat'ın Almus ilçesinde köylerinin yaylasında hayvan otlatırken kaybolan 11 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinin bin 700 rakımlı Çifte Tekne Yaylası'nda babası İsa Çelikdemir ile birlikte hayvan otlatan Engin Çelikdemir, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybederek kayboldu. Baba ve oğlundan haber alamayan aile fertleri durumu köydeki komşularına bildirdi. Köylülerin yaptığı ilk aramada baba bitkin bir halde bulunurken, İsa-Nefise çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki küçük çocuğa ulaşılamadı. Bölgeye intikal eden AFAD ve Jandarma ekipleri köylülerle birlikte çocuğu aramaya başladı.
Tüm gün süren aramalar yağış ve sis nedeniyle güçlükle devam ettiriliyor.
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