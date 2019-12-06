'Yaylada Evim Var Projesi' ile arıcılara malzeme desteği Haberi

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak'ta 'Yaylada Evim Var Projesi' kapsamında 27 çiftçiye arıcılık malzemesi dağıtıldı. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Şırnak ili ve ilçelerinde organik tarımı yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Yaylada Evim Var Projesi kapsamında 27 arıcıya barakası, güneş paneli, bal sağım makinesi, bal süzme makinesi ve bal dinlendirme makinesi dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, kurum temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, çiftçilerin mevcut şartlarını iyileştirmek adına üreticilere malzeme desteği sağladıklarını söyledi.



Yaylada Evim Var Projesi'nin arıcılara daha modern ve gelişmiş standartlar sağlamak, onların faaliyetlerine katkı sunmak üzere geliştirildiğini belirten Vali Pehlivan, “Toplamda 530 bin lira olan bu projenin yüzde 70'i GAP İdaresi tarafından hibe olarak veriliyor. Şırnak’ta kayıtlarda arıcılıkla uğraşan bin 50 vatandaşımız var. Toplam yıllık üretimimiz 750-800 ton arasına ulaşmıştır. Balımızın özelliği tamamen organik olmasıdır. Valilik olarak arıcılığın gelişmesi için gereken teşvikle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Artık bölgemizi terörle değil, hayvancılıkla, turizmle, sanayideki başarılarıyla gündeme getirmek istiyoruz. Devletin en büyük teşviki tarım ve hayvancılık alanında olduğunu hatırlayalım. Vatandaşları bu teşviklerden yararlandırmak için çalışmalara devam ediyoruz” dedi.





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