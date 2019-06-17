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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yaylada çadıra yıldırım düştü: 1 ölü

Yaylada çadıra yıldırım düştü: 1 ölü

Fotoğraflar

( TUNCELİ - FOTO) TUNCELİ

Jandarma Yıldırım Düştü Bild Yıldırım Düşmesi 


- Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir yaylada çadıra yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Eski Gedik köyü Kocasor Sırtları Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Pamuk Çelik'in yaylada kaldığı çadıra sabah saatlerinde yıldırım isabet etti. Meydana gelen olayda Çelik, hayatını kaybetti. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.
Bölgeye giden ekipler, kadının cansız bedenini olay yerinden alarak İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırdı. Çelik'in naaşının otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. (ET-HİV-ÖK-Y)
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