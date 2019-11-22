Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler İzle

Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler İzle

Çiftçilerin hayvanlar ile yürümeleri

Katar Kuşburnu Organik Ürün Keçi Hayvan 

-Horon halkasından görüntü
-Başkan Dede ile röp.
-yöresel ürünlerden görüntüler
-Detay

( KOCAELİ )- Kocaeli’de yayla sevdalıları kültürünü horonlarla yaşatıyor KOCAELİ

– Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Yayla Şenliği etkinliklerinde yayla kültürünü tanıtmak isteyen köylüler inek, kuzu ve keçileri ile caddelerde yürüyerek kemençe eşliğinde horon oynadılar.Kocaeli Gölcük’te yaylaya çıkan çitçiler, organik peynir, tereyağı ve balı ürettikten sonra soluğu ilçenin en işlek caddelerinden birinde başlayan Yayla Şenliği’nde aldı. Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen şenlikte yayla kültürünü tanıtmak isteyen çiftçiler, inekleri, keçi ve kuzularını önlerine katarak Preveze Caddesi üzerinde yürüdü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından Gölcük Ortaokul alanındaki Yayla Şenliğinde kemençe eşliğinde horon oynadılar.Çiftçi aileleri, Yayla Şenliğinde ürettikleri ürünleri sergileyip satarak aile bütçelerine katkı sağladı. 24 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikte organik peynirinden tereyağına, pekmezinden balına, kuşburnu mermaltından turşusuna birçok organik ürünü uygun fiyatlara satılacak. Etkinlik hakkında bilgi veren Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şinasi Dede, “İlkini düzenlediğimiz bu şenliğin amacının eski geleneklerimizi yaşatmak, yaylada insanlarımızın vermiş olduğu emeklerine bir katkı sağlamak. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda daha güzel şenliklere ev sahipliği yapacağız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Erdoğandan KatardaErdoğandan Katarda
Körfezde Türk RüzgarıKörfezde Türk Rüzgarı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı