Yayla muzu tezgahlara düştü - HAKKARİ

- Uçkunlardan detaylar - Uçkun satıcısının konuşması Hakkari 'de yayla muzu tezgahlara düştüHAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yetişen yayla muzu, Hakkari 'de tezgahlardaki yerini aldı.Yayla muzu satan Ramazan Kaya, yayla muzunu Çukurca'nın yüksek dağlarında getirdiklerini, ekmek parası için bu işi yaptıklarını söyledi.
Kaya, işsiz olduğu için yayla muzu topladıklarını ve burada satışa sunduğunu belirtti. Yayla muzun destesini 5 liradan sattıklarını ve halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten muz satıcısı Hüseyin Kan ise, "Yayla muzu satarak geçimimi sağlıyorum. Satışlardan memnunum. İlkbahar mevsiminde yayla muzu çok sayıda işsize ekmek kapısı oluyor." dedi. Yayla muzu yöre halkı tarafından "uçkun" olarak adlandırılıyor.