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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yayla dönüşü önlerine çıkan ayı ailesini görünce şaşkınlık yaşadılar

Yayla dönüşü önlerine çıkan ayı ailesini görünce şaşkınlık yaşadılar

2 arkadaşın konuşmaları

Ormanlı İlginç Görüntü 

-ayıları görünce yaşadıkları heyecan
-ayıların koşması
-önce anne ayı ve yavrusunun sonra ise diğer iki yavrunun yoldan çıkması

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Araklı ilçesi Pazarcık Yaylası'ndan dönen iki arkadaşın araçla yolda giderken önlerine çıkan bir anne ayı ve 3 yavrusu ilginç görüntüler oluşturdu. Ersin Eşkin ve Samet Sarı Pazarcık Yaylası'ndan araçları ile dönerken yolda 4 bireyden oluşan ayı ailesi ile karşılaştılar. Araçları gören anne ayı ve 3 yavrusu hızla yolda koşmaya ve kaçmaya başlarken, Eşkin ve Sarı o anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar. İki arkadaşın korku ve heyecanları konuşmalarına yansırken, önce anne ayı ve bir yavrusu daha sonra da diğer iki kardeş ayı yoldan çıkarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdiler.
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