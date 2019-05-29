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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yayaya öncelik vermeyen sürücü, yaya geçidinden yürütüldü - ADANA Haberi

Yayaya öncelik vermeyen sürücü, yaya geçidinden yürütüldü - ADANA Haberi

- Polislerin sürücüleri durdurması - Sürücülere uyarıda bulunulması ve broşür verilmesi - Yaya geçidinde durmayan sürücünün polisle birlikte yaya geçidinde yürümesi - Polisin sürücüyle konuşması - Vatandaşın ve polislerin yaya geçidini kullanmasıYayaya öncelik vermeyen sürücü, yaya geçidinden yürütüldü - Adana 'da trafik uygulaması sırasında yayalara öncelik vermediği gerekçesiyle durdurulan sürücüden, aracından inerek empati kurması için yaya geçidinden yürümesi istendiADANA (AA) - Adana 'da trafik uygulaması gerçekleştiren polis tarafından yayalara öncelik vermediği gerekçesiyle durdurularak aracından indirilen sürücü, empati kurması için yaya geçidinden yürütüldü.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kent genelindeki denetimlerini arttırdı.Trafik polisleri, şehir merkezindeki Atatürk, Ziyapaşa, Özler ve Kozan caddeleri ile Nuri Sabuncu, Gazipaşa, Bülent Angın, Kenan Evren, Turgut Özal ve Süleyman Demirel bulvarlarında uygulama yaptı.Nuri Sabuncu Bulvarı'nda valilik binası yakınındaki uygulama sırasında yayaların geçişine öncelik vermediği belirlenen bir sürücü durdurularak uyarıldı.Aracından inerek yaya geçidinden geçmesi istenen sürücü, beraberindeki polis memuruyla yolun karşısına kadar yürüdü. Bu sırada bazı araçlar durup bekledi.Polisin, "Sürücülerin durup yol vermesi sizleri onurlandırmadı mı?" sorusuna sürücü, "Tabii ki" yanıtını verdi.Uygulama sırasında sürücülere trafik güvenliğiyle ilgili bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı.

Trafik Güvenliği Polis Polis Memuru Memur Yaya Geçidi 

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