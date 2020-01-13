Yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü refüje çıktı: 3 yaralı

-Otomobilin çekiciye konulması

-Polisin incelemesi

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da aracıyla seyir halinde olan bir sürücü önüne çıkan yayalara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan aracın refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 UM 629 plakalı otomobil sürücüsü, yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç, önce aydınlatma direğine ardından da refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan aracın çekici yardımı ile çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (SI-YRT-



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