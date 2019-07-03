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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yayaya çarparak ölümüne neden olan zanlı yakalandı - DİYARBAKIR Haberi

Yayaya çarparak ölümüne neden olan zanlı yakalandı - DİYARBAKIR Haberi

- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin incelemeleri - Olay anının güvenlik kamerası görüntüleriYayaya çarparak ölümüne neden olan zanlı yakalandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak ölümüne neden olan şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, dün gece Fırat Bulvarı stadyum yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarparak hayatını kaybetmesine neden olan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, sürücü K.K. (24) ve araçta bulunan M.B.B. (39) yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Dün gece 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, Fırat Bulvarı stadyum yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Teke'ye çarpmış, ağır yaralanan Teke, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Sürücü, kazadan sonra aracını olay yerinde bırakarak kaçmıştı.Öte yandan, kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Hastane Akalan Güvenlik Kamerası Ticari Araç Polis Ekipleri 

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