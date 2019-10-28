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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yaya geçidini kullanmayan adama araç böyle çarptı

Yaya geçidini kullanmayan adama araç böyle çarptı

Kaza anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Kamera Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-yaşlı adamın yerde yatması
-sağlık ekiplerinin müdahalesi
-genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, yakında bulunan üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 11:00 sıralarında Büyükçekmece-Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Hasan Yurtseven(64), akıcı trafiğin bulunduğu yolu kullanmak isteyince kaza meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan adamı fark edemeyince yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası aracında inen sürücü hemen Yurtseven’in yanına koştu. Yaşlı adamın yaşadığını gören sürücü, olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın kazaya karıştığı noktanın hemen 10 metre yanında bulunan yaya üst geçidini kullanmaması ise pes dedirtti. Kaza nedeni ile kısa bir süre tek şerit trafiğe kapanırken, yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü. Kaza anı kamerada Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı görülüyor. Akıcı trafiğe aldırış etmeyen adam, bir anda yola atlayıp karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir aracın yaşlı adamı görmeyip çarptığı görüntülere yansıyor.
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