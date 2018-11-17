Yaya geçidini kullanan köpek kamerada Haberi

-Yol boşalınca köpeğin karşıya geçmesi



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeğinin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa Bulvarı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki yaya geçidinde bekleyen köpeği fark eden bir vatandaş cep telefonu ile köpeğin o anlarını görüntüledi. Araçların geçmesini bekleyen sokak köpeği yolun boşalmasının ardından karşıdan karşıya geçti. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, köpeğin yaya geçidini kullanması görenlerin dikkatini çekti.

