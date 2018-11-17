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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yaya geçidini kullanan köpek kamerada

Yaya geçidini kullanan köpek kamerada

Araçların geçmesini beklemesi

Sosyal Medya Sokak Köpeği Osmanpaşa Cep Telefonu Yaya Geçidi 

-Yol boşalınca köpeğin karşıya geçmesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeğinin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa Bulvarı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki yaya geçidinde bekleyen köpeği fark eden bir vatandaş cep telefonu ile köpeğin o anlarını görüntüledi. Araçların geçmesini bekleyen sokak köpeği yolun boşalmasının ardından karşıdan karşıya geçti. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, köpeğin yaya geçidini kullanması görenlerin dikkatini çekti.
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