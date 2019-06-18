Yaya geçidinden yolun karşısına geçen çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada Haberi

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( GAZİANTEP )-Aracın çarptığı çocuk havaya fırladıktan sonra yere çakıldı GAZİANTEP



- Gaziantep’te 10 yaşındaki Ali Kaygısız’a, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazanın ardından tedaviye alınan Kaygısız’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza, geçen Pazar günü öğle saatlerinde 25 Aralık Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Fethi C. idaresindeki 41 UH 510 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada Ali Kaygısız'a çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, talihsiz çocuk çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. Ağır yaralanan Kaygısız, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Özel Deva Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Hastanede tedavisi devam eden Kaygısız’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaygısız’ın ağır yaralanmasına neden olan sürücü Mehmet Fethi C. Gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

