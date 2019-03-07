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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaya geçidinden geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

Yaya geçidinden geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

Kaza anının kamera görüntüsü

Hastane Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 

-Kaza yerinden görüntüler
-aracın çekilmesi
-detaylar

( KAYSERİ )- Talihsiz adamın şapkasının ön camda kaldığını görenler kahroldu KAYSERİ

- Kayseri'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 92 yaşındaki adama otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada şahıs ağır yaralanırken şapkası ise otomobilin ön camında kaldı. Edinilen bilgiye göre Alparslan mahallesi Sivas bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 38 GR 253 plakalı otomobil, tramvaydan inerek yolun karşısına geçmek için bir anda yola çıkan 92 yaşındaki Bekir Ö.'ye çarptı. Otomobilin kaputunda bir süre giden Bekir Ö., daha sonra aracın durmasıyla yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine ağır yaralanan Bekir Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekir Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından Bekir Ö.'nün şapkasının ön camda kaldığını gören vatandaşlar ise kahroldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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