Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil böyle çarptı Haberi



- Yozgat’ta yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza şehir merkezi E -88 karayolunda meydana geldi. Erhan D. İdaresindeki 66 LH 246 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada 14 yaşındaki H.İ.G’ye çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken talihsiz çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralanan çocuk, Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden çocuğun müşahede altında olduğu öğrenildi.

