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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil böyle çarptı Haberi

Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil böyle çarptı Haberi

güvenlik kamerası görüntüsü

( YOZGAT )-Talihsiz çocuk çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı YOZGAT

Kamera Güvenlik Kamerası Yaya Geçidi 


- Yozgat’ta yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza şehir merkezi E -88 karayolunda meydana geldi. Erhan D. İdaresindeki 66 LH 246 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada 14 yaşındaki H.İ.G’ye çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken talihsiz çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralanan çocuk, Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden çocuğun müşahede altında olduğu öğrenildi.
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