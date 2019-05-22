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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaya geçidinde yaşlı adama çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Yaya geçidinde yaşlı adama çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Yaralı detay

İlk Müdahale Alışveriş Çalışan Emekli Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Yaralıya müdahale
-Kalabalık detay
-Yaya geçidi detay
-Yaralının sedyeye alınması
-Yaralının ambulansa alınması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da, yaya geçidinden geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan sürücü kaza yerinden kaçtı. Yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 12.30 sırasında Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi, Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan emekli 79 yaşındaki Hüseyin Çelik’e yaya geçidi üzerinde bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çelik, yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise durmadan yoluna devam etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaşlı adamı, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (İA-
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