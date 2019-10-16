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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaya geçidinde otomobil çarptığı üniversite ögrencisi ağır yaralandı

Yaya geçidinde otomobil çarptığı üniversite ögrencisi ağır yaralandı

Otomobilden detay

İlk Müdahale Polis Hastane Olay Yeri İnceleme Yaya Geçidi 

-Kaza yerinden detay
-olay yeri inceleme ekiplerinden detay
-hastane ve ambulanstan detay
-yaralıdan detay

( KARABÜK )- Otomobilin çarpmasıyla 55 metre sürüklenen Iraklı öğrenci yaşam savaşı veriyor KARABÜK

- Karabük’te yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu 55 metre sürüklenen yabancı uyruklu öğrenci ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza 100. Yıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan aday sürücü M.Ö (19) yönetimindeki 78 BZ 562 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Iraklı Shkra Sırwan Mustafa Mustafa (19) isimli öğrenciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 55 metre sürüklenen yabancı uyruklu öğrenci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci Özel Medikar Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının Karabük Üniversitesinde Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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