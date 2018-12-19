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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaya geçidinde otomobil çarptı

Yaya geçidinde otomobil çarptı

ambulanstan detay

Sağlık Ekibi Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Yaya Geçidi 

-olay yerinden detay
-otomobilin çarptığı yaya ile röportaj

( SİVAS )- Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı SİVAS

- Sivas’ta karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.00 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinden kent merkezine giden H.U. yönetimindeki 58 NT 871 palakalı otomobil karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi E.A.'ya (16) çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan lise öğrencisi ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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