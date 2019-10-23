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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaya geçidinde dehşeti yaşadılar... İki kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Yaya geçidinde dehşeti yaşadılar... İki kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Trafik kazaları MOBESE kameraları

( KONYA ) KONYA

Çarpma Anı Kamera Kırmızı Işık Işık İhlali Aşırı Hız 


- Konya'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavşaklarda meydana gelen kazaların ise kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde yaşanan bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Sedirler Caddesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin başka bir araçla çarpma anı görülüyor. MOBESE'ye yansıyan başka bir görüntüde ise merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi ile Ankara Caddesi kavşağında otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu iki motosikletliye çarpma anı yer alıyor. Kent merkezindeki MOBESE kameralarına yansıyan farklı bir görüntüde ise, Karatay ilçesinde seyir halinde olan trafik akışı ve kırmızı ışığı fark etmeyen bir sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu başka bir araçla çarpışması görülüyor. Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücü ve yayaları can, mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İY-AH-
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