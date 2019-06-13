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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletiyle böyle çarptı: 1 yaralı Haberi

Yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletiyle böyle çarptı: 1 yaralı Haberi

-kaza anı güvenlik kamerası

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Yaya Geçidi Motosiklet Sürücüsü 

--yaralıya arkadaşlarının müdahalesi
--yaralının ambulansa alınıp götürülmesi
--kaza yeri detay

( ANTALYA )- kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Adliyesi istikametinde seyir halindeyken, yaya geçidinde bekleyen yayaya yol vermek için duran Veysel Hasırcı’nın kullandığı 07 AEU 406 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Murat Başar’ın kullandığı 07 LLA 62 plakalı motosikletin arkadan çarptı. Kazada motosikletten düşerek kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Başar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü başında kask olması sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. (ak)
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