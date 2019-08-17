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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yaya geçidi çizgisi uygulamasını kaldırımlar içinde istedi

Yaya geçidi çizgisi uygulamasını kaldırımlar içinde istedi

Tokat'ta kaldırım işgalleri

Alışveriş Farkındalık Kaldırımlar Yaya Geçidi Şehir İçi 

-Yayaların kaldırımlardan yaşadığı zor anlar
-Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna röportaj
-Vatandaşlarla röportaj

( TOKAT ) TOKAT

- Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, kaldırımda yayaların rahatça geçişlerinin sağlanarak farkındalık oluşturulması amacıyla kaldırımlara da yaya geçidi çizilmesi için belediyeye dilekçe verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinden esinlenen Tokatlı Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, kaldırım işgallerine karşı da yaya geçidi çizgisi önerisinde bulundu. Yayaların kaldırım işgalleri nedeni ile yürümekte gücük çektiğine dikkat çeken Tuna, trafikte olduğu gibi yayalara kaldırımlarda da öncelik sağlanmasını arzu ettiklerini kaydetti.
Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne dilekçesini sunan Tuna, ‘Dükkanında kal ve önce gönlümüzü kazan’ şeklinde esnaflara çağrıda bulundu. Tuna, dilekçesinde “Amacımız kimsenin ticaretini bozmak olmadığı gibi, aksine ticaretlerini üst seviyeye çıkarmalarını sağlamak o yüzden de esnafların müşterisi olan vatandaşa bu konuda anlayış göstermesini ve dükkanından dışarıya taşmamasını istiyoruz. Bazı mağaza ve marketlerin vitrini bile artık görünmüyor, kapıdaki yığınları geçip, giriş kapısına zor ulaşılıyor. Hiçbir AVM’de mağazalar koridorlara sattığı malzemeyi dizerek sergilemiyor ve aynı kültürün şehir içinde de olması bizleri memnun eder. Haklarını ellerinden almadığımız gibi hakkımız olanı istediğimizin bilinmesini özellikle istiyoruz. Bilmeliler ki insanlar kaldırımda, çarşıda rahatça ve mutlu gezerse daha çok alışveriş yapar. İçişleri Bakanlığımızın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 81 ilde 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişinden sonra yaya geçitlerinden geçişlerimiz kolaylaştı. Ve bu durumdan ilham alarak, yaya geçidi ne ise, kaldırımda odur diyerek, kaldırımlarımızda yayaların rahatça geçişlerinin sağlanması ve farkındalığın oluşması için kaldırımlara da yaya geçidi çizgisi çizilmesini talep ediyorum" şeklindeki bilgilere yer verdi.
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