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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yavuzelililer, mezarlıkları ziyaret etti

Yavuzelililer, mezarlıkları ziyaret etti

Mezarların ziyaret edilmesi

Zelil Arefe Günü Mezarlık Ziyareti Irak 

-çocukların şeker toplaması
-röportaj
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar, arefe günü dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti. Arefe günü yapılan mezarlık ziyaretinde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dualar edip ağaçları suladı. Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını su döküp temizledi. Bu sırada aileleriyle mezarlığa gelen çocukların da mezarlar üzerine bırakılan şekerleri topladığı görüldü.

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