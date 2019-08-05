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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Yavuzeli’nde yırtılmış Türk bayrağı, vatandaşın tepkisini çekti

- Yavuzeli’nde yırtılmış Türk bayrağı, vatandaşın tepkisini çekti

Yırtılmış bayrağın dalgalanması

Harekete Geç Bağımsızlık 

-Direğin görüntüsü
-Vatandaşlar ile röp.

( GAZİANTEP )- Yırtılan bayrak yenisi konulmak üzere direkten indirildi GAZİANTEP

- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesindeki Yavuzeli Kalesinde bulunan dev Türk bayrağının yıpranmış ve yırtılmış olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Tepkiye yol açan bayrak yenisinin yerine konulmak üzere direkten indirildi. Yavuzeli İlçe Merkezinde Bulunan Kalede bulunan dev Türk bayrağının yıpranmış ve yırtılmış olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bayrağın yıpranmış halde Yavuzeli'ne yakışmadığını dile getiren vatandaşlar, yırtılan bayrağın değiştirilmesini istedi. Milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan Türk bayrağının yırtık olmasından dolayı üzüldüklerini söyleyen vatandaşlar, durumun manevi duyguları zedelediğini söyledi.

Yırtık bayrağa gelen tepkiler üzerine harekete geçen yetkililer, bayrağı yenisiyle değiştirmek üzere direkten indirdi. (MG-MFT-Y)
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