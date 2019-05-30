Yavuz sürücü gaspçıyı böyle bastırdı

-Kavga etmeleri

-Beyzbol sopasıyla vurması

-Bıçakla yaralaması

-Şube çıkışı



( İSTANBUL )- Ümraniye’de biber gazıyla gasp etmeye çalışan şahıs, sürücü tarafından beyzbol sopası ile püskürtüldü- Sürücünün bıçakla yaralandığı kavga kameralara yansıdı İSTANBUL



- Ümraniye’de aracında oturduğu esnada biber gazı sıkılarak gasp edilmeye çalışılan sürücü, beyzbol sopasıyla şüphelinin kafasına vurunca püskürtüldü. Sürücünün bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan gaspçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz 25 Mayıs tarihinde saat 16.20 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir B. (36) cadde üzerindeki otomobilinde oturduğu esnada şüpheli bir şahıs, aracın kapısı açarak kontak anahtarını aldı. Şahıs ardından sürücüye biber gazi sıkarak güneşlikteki paraları istedi. Paraları vermesinin ardından sürücü, araçtan aldığı beyzbol sopasıyla şahsın kafasına 2 kez vurdu. Aldığı darbelerle neye uğradığına şaşıran gaspçı, kendine gelince eline aldığı bıçakla Kadir B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ardından şüpheli geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Uğur K.(32) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 24 Mayıs’ta kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

