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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Olay yerinden detay görüntüler

Hastane Zincirleme Kaza Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Servis Aracı 

-trafikten görüntü
-polis ekiplerinden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- Köprü ortasında arızalanan araca tır çarptı İSTANBUL

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Kereste taşıyan bir tırın iki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si polis 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Kuzey istikametinde köprü üzerindeki 3 şerit trafiğe kapatıldı. Olay, sabah 7:30 sularında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde meydana geldi. Köprü üzerinde Kuzey istikametinde aracıyla seyir halinde olan Halil Çelik, aracının arızalanması sebebiyle emniyet şeridinde durdu. Köprüye bağlı servis aracı ise durumu fark ederek aracın durumuna bakmak için yanına gitti. Bu esnada köprüde seyir halindeki kereste taşıyan bir tır, arızalı araca ve aracın yanına yanaşmaya çalışan servis aracına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır üzerinde bulunan ağır keresteler köprü üzerine devrilirken, diğer araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda servis aracının sürücüsü Raif Batak hayatını kaybederken, servis aracı içerisindeki 2 polis ve arızalı aracın sürücüsü Halil Çelik yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Anadolu yakasından Avrupa istikametinde köprü üzerindeki 3 şerit trafiğe kapatılırken, çok sayıda emniyet ekibi olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kazaya karışan servis aracının ve köprü üzerine devrilen kerestelerin kaldırılması bekleniyor.
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