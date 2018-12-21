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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik kazası (2) - EDİRNE İzle

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik kazası (2) - EDİRNE İzle

- Olay yerinden detaylar - Ticari araç, servis minibüsü ve tırın karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı - Kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişte bir şerit trafiğe kapandıÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında, ticari araç, polisleri taşıyan servis minibüsü ile tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi.Kazada, servis minibüsünün sürücüsü R.B hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Öte yandan, kazaya karışan tırın kasasında bulunan kalaslar yola savrulduğu için köprünün Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında bir şerit trafiğe kapatıldı.Belediye ekiplerinin, kazaya karışan araçları ve yola savrulan kalasları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Polis Güzergah Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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