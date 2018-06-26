Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 200 kilometre hızda tehlikeli şov kamerada

-200 kilometre hıza çıkması

-Tişörte grafiti yapılması

-3. köprüden geçmeleri

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kuzey Marmara Otoyolu’nda 200 kilometre hızda grafiti İSTANBUL



- Kuzey Marmara Otoyolu’nda motosikletli bir genç, arkadaşına 200 kilometre hızla gittiği sırada grafiti yaptırdı. 3. köprüden de geçen genç, şov uğruna herkesin canını tehlikeye attı. Motosikletli genç, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Kuzey Marmara Otoyolu’nda motosikletli genç, seyir halindeyken üzerine giydiği tişörte arkadaşına grafiti yaptırmak için hazırlık yaptı. Hazırlıklarının tamamlayan gençler ardından motosikletlerine binerek otoyola çıktı. Seyir halindeyken tişörte grafiti yapmak için harekete geçen gençler, Kuzey Marmara Otoyolu’nda dakikalarca şov yaptı. Akan trafikte motosikletle zaman zaman 200 kilometre ve üstüne çıkan genç, hem kendi hem arkadaşları hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Bu şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geçen gençler, tehlikeli şovlarını sürdürdü. Motosikletliler tüm bu yaşananları ise kask kameralarıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

