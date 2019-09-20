Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yavuz Sultan Selim Han vefatının 499’uncu yıl dönümünde anıldı

Yavuz Sultan Selim Han vefatının 499’uncu yıl dönümünde anıldı

Cuma namazı

İslam Abrin 

-Cuma namazı çıkışı
-Röportajlar
-Yemek dağıtımı
-Yavuz sultan Selim’in kabri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen programla. Yavuz Sultan Selim Han’ın vefatının 499’uncu seneyi devriyesinde Yavuz Selim Camii’nde Cuma namazının ardından anma programı gerçekleştirildi.
Vatandaşlar önce Yavuz Sultan Selim Han'ın kabrini ziyaret ederek, dua etti. Türbe ziyaretinin ardından Fatih Belediyesi 2 bin 500 vatandaşa etli pilav ve ayran ikram etti. “Yavuz Sultan Selim’in mezarında dua ettim” Etkinliğe katılan Salih Zeki Akdemir, “Fatih Belediyesi çok güzel bir etkinlik yapmış. 30 senedir burada oturuyorum, Cuma namazından çıktım. Pilav ve ayran dağıtıldı, herkesin yüzü gülüyor. İlk defa burayı çok güzel gördüm. Yavuz Sultan Selim’in mezarında dua ettim hatta bahsettiğim zaman ağlamaklı oluyorum” dedi.
Yavuz Sultan Selim Han’ın mezarına dua etmeye gediğini ifade eden Alpaslan Özkaleli, “Camiden çıktıktan sonra Yavuz Sultan Selim Han’ın ruhlarına Fatiha okumaya geldik. Bakıldığında Türk ve İslam camiası için büyük katkılarda bulunmuş. Ruhu şad edilmesi gereken büyüğümüzdür” şeklinde konuştu.
(SS- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı