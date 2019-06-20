Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - KOCAELİ

- Yavuz Sondaj Gemisi'nin dışından ve içinden görüntülerKOCAELİ (AA) - Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu Yavuz Sondaj Gemisi, Kocaeli 'deki limandan uğurlanacak.
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