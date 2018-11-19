Yavşan Yaylası’nın eşsiz güzelliği drone ile görüntülendi

-Farklı renklere bürünmüş orman

-Piknik alanı ve insanlar

-Farklı yerlerden detaylar



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'taki Yavşan Yaylası, zengin bitki örtüsü doğal su kaynakları ve farklı türde yabani hayvanı barındırıyor KAHRAMANMARAŞ



- Sonbahardan kış mevsimine geçilen Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerinden Yavşan Yaylası havadan drone ile görüntülendi. Onikişubat İlçesi Sır Baraj gölünün güneyindeki yükseltiler üzerinde yer alan Yavşan Yaylası, zengin orman dokusu, kaynakları ve endemik bitkilerle çevrili doğal bir alan olarak biliniyor. Kent merkezine 30 kilometre mesafede yer alan yaylanın yüksekliği bin 300 metreye ulaşırken Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yaklaştığı alanda yer alıyor. Yayla, doğal su kaynakları bakımından ülkenin zengin tabiat ormanların arasında bulunurken, kampçılık ve iklim çeşidi açısından kent ve bölge düzeyinde önemli noktada bulunuyor. Bölgede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan bilimsel çalışma neticesinde, 65 adet endemik bitki türü tespit edildi. Değişik türde yabani bitki ve hayvanların bulunduğu sık ormanlık alan, sonbaharın sonunda havadan drone ile görüntülendi. Bölgeye kent merkezinin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda yerli turist gelerek temiz hava alma imkanı buluyor. (HLL-

