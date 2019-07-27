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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yavrularıyla birlikte Kars Çayı'nda yaşamaya çalışan yaban örneklerini köpekler rahat bırakmıyor İzle

Yavrularıyla birlikte Kars Çayı'nda yaşamaya çalışan yaban örneklerini köpekler rahat bırakmıyor İzle

Yavruları yeni çıkmış yaban ördeğinden detaylar

Yaban Ördeği Yumurta Köpek Kamera Sokak Köpekleri 

-Yavrularıyla yiyecek arayan ördek
-Yavrularını suya giren köpeklerden uzaklaştıran anne ördek
-Köpeklerin ördeklerin peşine düşmesi
-Ördeklerden detay

( KARS ) KARS

- Kars Çayını mesken tutun yaban ördekleri, yavrularını da Kars Çayı’nda büyütüyor. Yaban ördeklerini zaman zaman ise sokak köpekleri rahatsız ediyor. Kars Çayı’nda yavrularıyla birlikte yüzen iki ayrı ördek ailesi ise kameralara yansıdı. Yaban ördeklerinin tek korkusu ise suya girerek yavrularını rahatsız eden sokak köpekleri, yavrularını köpeklerden korumak isteyen anne ördek ise sürekli yavrularıyla birlikte yer değiştiriyor. Kars Kalesi ve Taş Köprü ve Evliya Cami’nin bulunduğu bölgede yavrularını çıkaran yaban ördeklerinden birisinin 8 yavrusundan 4 tanesi kalırken, diğer ördeğin ise 6 yavrusun yeni yumurtadan çıktı gözlendi. Anne ördekleri sürekli yavrularının yanında hareket ederek onları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumaya çalıyor. Özellikle son günlerde sokak köpeklerinin suya girerek kovaladığı yaban ördeklerinin yavrularını büyütmesi ise bu şartlarda zor görünüyor. Kars Çayı’nda yavrularıyla birlikte yaşayan ördekleri bir taraftan sokak köpekleri tehdit ederken, diğer taraftan da çayının suyunun sürekli çekilmesiyle birlikte zeminde oluşan yosun, ördeklerin hareket alanını darlaştırıyor. Yetkililerin biran evvel Taş Köprü ile Demir Köprü arasında sıkışmaya başlayan ördekleri daha sağlıklı bölgelere bir şekilde taşıması gerekiyor.
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