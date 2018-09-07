- Yavrularını yağmurdan koruyan tavuk fenomen oldu - Kanatlarını şemsiye gibi açarak yavrularını sağanak yağıştan koruyan tavuk ilgi odağı haline geldi İzle



- Hindistan’da kanatlarını bir şemsiye gibi açarak yavrularını yağan yağmurdan koruyan anne tavuğun görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Hindistan’ın Visakhapatnam şehrinde bulunan bir balık pazarında çekilen görüntüler sosyal medya platformlarında ilgi odağı haline geldi. Paylaşılan görüntülerde anne tavuğun yavrularını sağanak yağmurdan korumak için vücudunu ve kanatlarını bir şemsiye gibi açtığı görülüyor. Görüntü kısa süre içerisinde yayılırken anne tavuğun bu davranışı sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı. (RFT-EE-E)

