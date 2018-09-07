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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
- Yavrularını yağmurdan koruyan tavuk fenomen oldu - Kanatlarını şemsiye gibi açarak yavrularını sağanak yağıştan koruyan tavuk ilgi odağı haline geldi İzle

- Yavrularını yağmurdan koruyan tavuk fenomen oldu - Kanatlarını şemsiye gibi açarak yavrularını sağanak yağıştan koruyan tavuk ilgi odağı haline geldi İzle

Anne tavuğun görüntüsü

( ANDHRA PRADESH ) - Yavrularını yağmurdan koruyan tavuk fenomen oldu- Kanatlarını şemsiye gibi açarak yavrularını sağanak yağıştan koruyan tavuk ilgi odağı haline geldi ANDHRA PRADESH

Fenomen Sosyal Medya Balık Pazarı Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 


- Hindistan’da kanatlarını bir şemsiye gibi açarak yavrularını yağan yağmurdan koruyan anne tavuğun görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Hindistan’ın Visakhapatnam şehrinde bulunan bir balık pazarında çekilen görüntüler sosyal medya platformlarında ilgi odağı haline geldi. Paylaşılan görüntülerde anne tavuğun yavrularını sağanak yağmurdan korumak için vücudunu ve kanatlarını bir şemsiye gibi açtığı görülüyor. Görüntü kısa süre içerisinde yayılırken anne tavuğun bu davranışı sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı. (RFT-EE-E)
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