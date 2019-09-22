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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Yavrularımızı bize versinler' - DİYARBAKIR

'Yavrularımızı bize versinler' - DİYARBAKIR

"Yavrularımızı bize versinler" - DİYARBAKIR - HDP İl binası önünde oturma eylemini sürdüren annelerden görüntü - Fadime Levent'in annesi için Hatice Levent'in konuşması"Yavrularımızı bize versinler" - Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı - Kaçırılan kızı için Kütahya'dan gelen anne Hatice Levent: - "Kızımızı onlar için büyütmedik. Ne cefa ile yokluklarla büyüttük. Yavrularımızı bize versinler"DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için oturma eylemine katılmak amacıyla Kütahya'dan gelen anne Hatice Levent, kızının Bitlis'te üniversite öğrencisiyken dağa götürüldüğünü söyledi.

"Çocuğumun beynine girdiler, götürdüler." ifadesini kullanan anne Levent, kızından 4 yıldır haber alamadığını belirtti.
Levent, kızına kavuşmak için çalmadık kapı bırakmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:"Ben yavrumu istiyorum. Ben kızımı diri istiyorum. Bitlis'te ilk gidişimde kızımın arkadaşları bana, 'Fadime'yi dağa götürdüler.' dedi.
Benim çocuğumun kalbi delikti. Siyaset nedir bilmeyiz biz. Kızımızı onlar için büyütmedik. Ne cefa ile yokluklarla büyüttük. Yavrularımızı bize versinler."Levent, oturma eylemini televizyondan gördüğünü, evladına kavuşmak için katılmaya karar verdiğini sözlerini ekledi.

Televizyon Kaçırılma Oturma Eylemi Üniversite Öğrencisi Irak 

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