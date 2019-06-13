Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Yavru yaban keçisi koruma altına alındı Haberi

- Yavru yaban keçisi koruma altına alındı Haberi

- Yavru yaban keçisinin biberonla süt içmesi

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Jandarma Keçi Yaban Keçisi 


- Erzincan’ın Refahiye ilçesi kırsalında bulunan yavru yaban keçisi, jandarma ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Refahiye ilçesi Kayı Köyü kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan yaklaşık 15 günlük yavru yaban keçisi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri yavru yaban keçisini teslim alarak Erzincan DKMP Şube Müdürlüğüne getirdi. Yaban keçisi yavrusunun gerekli bakım ve beslenme ihtiyaçları DKMP ekiplerince karşılandı. Biberonla süt içen yavru keçi, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülmek üzere ekipler tarafından yola çıkarıldı. (AA-AA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı