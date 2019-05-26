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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı - İSTANBUL İzle

Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı - İSTANBUL İzle



: - Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı - İtfaiye ekiplerinin tilkiyi beslemesi - Veterinerin tilkiyi götürmesi - Genel detaylarYavru tilkiyi itfaiye kurtardı - Silivri'de bir villanın bahçesindeki havuza düşen tilki kurtarılarak, belediye ekiplerine teslim edildiİSTANBUL (AA) - Silivri'de havuza düşen yavru tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Selimpaşa Mahallesi'ndeki bir villanın sahibi, bahçesindeki havuza yavru tilki düştüğünü görünce, itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yavru tilkiyi havuzdan çıkararak üşümemesi için battaniyeye sardı.Silivri İtfaiye İstasyonu'na götürülen yavru tilki, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Belediyenin hayvan barınağına götürülen tilkinin Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Hayvan Barınağı Hayvan 

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