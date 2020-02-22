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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

yavru köpeklerin itfaiye ekipleri tarafından düştükleri çukurdan kurtarılması

( MUĞLA ) MUĞLA

Yavru Köpek Köpek Köpek Yavrusu Yavru Köpekler 


- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan tuvalet çukuruna düşen 5 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Köyceğiz Pınar Mahallesi Akyaka mevkisinde kullanılmayan tuvalet çukuruna köpek yavrularının düştüğü ihbarının ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan bir evin tuvalet çukuruna düşen köpekler için itfaiye personelini çukura indi. Çukurda mahsur kalan 5 küçük köpek yavrusu tek tek çıkarıldı. 5 köpek yavrusu kurtarıldıktan sonra yavru köpeklerin sahibi Bekir Kanat’a teslim edildi.
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