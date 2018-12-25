Yavru köpek ezilmesin diye servis aracını durdurdu İzle

-Köpeği güvenli yere bırakırken

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE - Kırıkkale’de yavru bir köpeği yol ortasında gören lise öğrencisi, köpeği kurtarmak için yolculuk yaptığı servis aracını durdurdu. Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Musa Yurdakul, okul servisinde giderken Kırıkkale-Samsun karayolundaki bir kavşağa geldiğinde karşıya geçmeye çalışan yavru bir köpeği gördü. Şoföre okul servisini durdurtan Musa Yurdakul, hızlı araçların geçiş yaptığı kavşaktan köpeği alarak ezilmekten kurtararak güvenli bir yere bıraktı. Görüntüler servis aracındakiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

