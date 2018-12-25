Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yavru köpek ezilmesin diye servis aracını durdurdu

Yavru köpek ezilmesin diye servis aracını durdurdu

Öğrenci yoldan köpeği alırken

Okul Servisi Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Cep Telefonu Servis Aracı 

-Köpeği güvenli yere bırakırken


( KIRIKKALE ) KIRIKKALE - Kırıkkale’de yavru bir köpeği yol ortasında gören lise öğrencisi, köpeği kurtarmak için yolculuk yaptığı servis aracını durdurdu. Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Musa Yurdakul, okul servisinde giderken Kırıkkale-Samsun karayolundaki bir kavşağa geldiğinde karşıya geçmeye çalışan yavru bir köpeği gördü. Şoföre okul servisini durdurtan Musa Yurdakul, hızlı araçların geçiş yaptığı kavşaktan köpeği alarak ezilmekten kurtararak güvenli bir yere bıraktı. Görüntüler servis aracındakiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı